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14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturuculu istismar iddiası

14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturuculu istismar iddiası
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Eskişehir’de 14 yaşındaki kız çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki bir zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan B.K. (24), iddialara göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu önce uyuşturucu maddeye alıştırdı, daha sonra da cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun annesine durumu anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

 İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler gözaltı uyuşturucu kız çocuğu istismar cinsel istismar
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