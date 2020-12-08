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  4. 08 Aralık 2020 19:47

15 kişilik otobüste 53 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu koltukları sökülmüş bir minibüsten 53 kaçak göçmen çıktı.

15 kişilik otobüste 53 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çimenli Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapan ekipler, koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 46'sı Afganistan, 3'ü Özbekistan ve 4'ü Pakistan uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakaladı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ç.yi ise gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ç, tutuklanırken, kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

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