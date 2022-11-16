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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinden inen bir kişi kendisini köprüden aşağı boşluğa bırakarak intihar etti.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 FHU 087 plakalı otomobil ile köprü üzerinde ilerleyen M. C. A. (31) bir anda otomobili durdurarak aşağı indi. Daha sonra köprü korkuluklarına çıkan M. C. A. tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendisini köprüden aşağı bıraktı.

İhbar üzerine bölgeye Deniz polisi ve  Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İntihar eden kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik Ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası cansız bedeni cenaze aracı ile olay yerinden götürüldü.

Etiketler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 tşk köprü şehitler köprüsü intihar
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