  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga

Güncelleme:

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı O-1 karayolu üzerinde Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışıp araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı. Bu sırada silah çeken kişiyi araya giren vatandaşlar engellemeye çalıştı. Yaşanan olay trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde silahlı kişiye engel olmaya çalışan motosikletliler ve bir kadın görülüyor.  Silahlı kişiye engel olmak isteyen kadının yere düştükten sonra kalkıp, elinde silah olan kişiye engel olmaya çaıştığı anşlar da görüntülerde görülüyor. 

DHA

Etiketler istanbul 15 temmuz şehitler köprüsü silah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Sizin tatiliniz batsın! İnsan müspetteleri!
Dolar, Euro ve Altın zirveye yapıştı, bırakmıyor!
Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı
Didem Soydan denize üstsüz girdi, sosyal medya karıştı
16 basit maddeyle yakıt tasarrufunun püf noktaları
Yalı Çapkını'nın Pelin'i plaja indi, ortalığı yaktı geçti
6 yaşındaki kızı aç bırakarak öldürmüşler!
Türkiye'nin dev şirketi konkordato istedi
Yeni kabineye destek anketi açıklandı