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  4. 15 yaşındaki kayıp kız günlerdir aranıyordu: İğrenç olayı sosyal medya ortaya çıkardı

15 yaşındaki kayıp kız günlerdir aranıyordu: İğrenç olayı sosyal medya ortaya çıkardı

15 yaşındaki kayıp kız günlerdir aranıyordu: İğrenç olayı sosyal medya ortaya çıkardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 17 gün önce evden ayrılan Elif D. (15), bir sosyal medya videosunda Ahmet isimli adamın yanında görüldü.

Silvan ilçesinde ailesiyle yaşayan Elif D.'den, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi ertesi gün durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri Elif'in bulunması için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

Ailenin akrabaları, Elif'in yakın zamanda çekilmiş bir videosunu sosyal medyada gördü. Görüntülerde, videoyu çeken Ş.S., 'Ahmet Can' diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu soruyor. Ahmet Can da 'ikinci eşim' diye yanıt veriyor. Ardından videoyu çeken kişi Elif'e dönerek 'yenge, yüzünü kapatma, utanma' diye sesleniyor. Elif de yüzünü kapatarak gülüyor. Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. Aradıkları numaraya bir daha ulaşamayan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor. 

Etiketler sosyal medya ikinci eş kayıp
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