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17 yaşında ağabey katili oldu!

17 yaşında ağabey katili oldu!
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Samsun'da 17 yaşındaki lise öğrencisi genç, annesini darbeden ağabeyini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Samsun'un Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde dün 17 yaşındaki T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.'yi (56) yumruklayan ağabeyi Ali Kenan S.'nin (31) "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını duyunca, annesinin feryadı üzerine eline bıçak alıp yardımına koştu.

ABİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada ağabeyinin annesini yumrukladığını gören lise son sınıf öğrencisi T.S., annesini kurtarmak için ağabeyine bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Ali Kenan S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Kenan S., ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi T.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ali Kenan S.'nin uyuşturucu, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 12 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler samsun atakum ağabeyini öldürdü
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