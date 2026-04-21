17 yaşındaki genç kızın ölümünde kan donduran gerçek: Öz anne ve üvey kardeş tutuklandı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki genç kızın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan anne A.G. ve üvey kardeş K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs 2014 akşamı intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki F.K., karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen F.K., olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Cumhuriyet savcılığının dosyayı yeniden açması sonrası polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde F.K.'nin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu olayın şüphelileri anne A.G. ve üvey kardeşi K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.



İddialara göre, babası vefat eden, annesi A.G. ve üvey erkek kardeşi K.K. ile birlikte yaşayan F.K.'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi. Ekiplerin araştırması sonucu, F.K.'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Evde yaşanan tartışmanın ardından F.K.'nin av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan anne A.G. ve üvey erkek kardeşi K. K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

