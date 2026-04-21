Dev projenin şantiyesinde obruk paniği! 45 metrelik çukur oluştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 35 metre çapında ve 45 metre derinliğinde dev bir obruk meydana geldi. Devasa çukurun inşaat çalışmaları sırasında oluşması üzerine bölgeye jeofizik mühendisleri sevk edildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi, korkutan bir doğa olayına sahne oldu. Bölgede devam eden Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat sahasında, yerin aniden çökmesi sonucu devasa bir obruk oluştu.

Yapılan ilk ölçümlere göre obruğun 35 metre çapında ve yaklaşık 45 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Şans eseri olay anında çukurun bulunduğu noktada iş makinesi veya işçinin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı.

