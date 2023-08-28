17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu! 3 kişi gözaltında

Bursa'da 17 yaşındaki kız, bir sitenin inşaatında ölü bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl bir inşaatın asansör boşluğunda, bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltılırken, cesedin 24 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan kaçan Y.C.İ.'ye ait olduğu tespit edildi. Y.C.İ.’nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU VE İSTİSMAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve cinsel istismara uğrayıp uğramadığı araştırılan İ.’nin kesin ölüm nedeninin otopsisinin ardından belli olacağı ifade edildi.

2 YAŞINDA EVLAT EDİNİLMİŞ

Bu arada Y.C.İ.’nin henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği ortaya çıktı. Eskişehir’de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Y.C.İ.’yi evlatlık edindi. Eşiyle boşanan M.N.İ, kızı Y. ile Bursa'ya yerleşti. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Y., 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Y.’nin, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Y.C.İ.'nin Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

DHA