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  4. 06 Şubat 2021 13:25

2 yaşındaki çocuk annesini balkona kilitledi

Antalya'da bir kadın, çamaşır asmak için çıktığı balkonda 2 yaşındaki kızının kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kaldı.

2 yaşındaki çocuk annesini balkona kilitledi
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Olay, sabah saatlerinde Antalya Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Sevgi Öztop, çamaşır asmak için balkona çıktığı sırada minik kızı Öykü, balkon kapısını kilitledi. Balkonda mahsur kalan Öztop, çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı ile adrese gelen itfaiye ekipleri, sepete binerek Sevgi Öztop'un mahsur kaldığı balkona çıktı.

İtfaiye ekibi çalışma yaptığı sırada Sevgi Öztop, sürekli çocuğunu odada kalması konusunda uyardı. Öztop, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kapının açılmasıyla evine girebildi. Çocuğuna sarılan Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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