2019 seçimleri için hazırlıklar başladı

16 Nisan yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ardından anket şirketleri, 3 Kasım 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çalışmalara başladı.

Titiz Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, 2019 yılındaki seçimlerde çıkabilecek muhtemel adaylar üzerinde kapsamlı bir araştırmaya imza atacaklarını söyledi.



Anket şirketleri, 3 Kasım 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çalışmara başladı. Titiz Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, 2019 yılındaki seçimlerde çıkabilecek muhtemel adaylar üzerinde kapsamlı bir araştırmaya imza atacaklarını söyledi. Adıgüzel, "7 bölgede gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda, 'hayır' oyu veren bloğun 2019 yılında yapılacak seçimlerde hangi aday etrafında birleşebileceği ve bölgesel olarak mevcut adayların durumu hakkında ayrıntılı bir çalışma başlattık. 7 ayrı bölgede, farklı il ve ilçelerde yapılacak çalışma sonucunda, kamuoyu tarafından sıklıkla konuşulan adayların halk nezdinde karşılığı da bir anlamda ölçülmüş olacak." dedi.