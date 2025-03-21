22 yıl hapis cezasıyla aranan firariye film gibi operasyon kamerada

Mersin'de hem uyuşturucu madde ticaretinden hem de cezaevinden firar etmekten 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığı nefes kesen operasyon dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti ve cezaevinden firar suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı. Şahsı yakalamak için adım adım iz süren ekipler, kırsal alanda bağ ve bahçe işlerinde gündelik işçi olarak çalıştığını ve denetimlerden geçebilmek için kardeşine ait kimlik kartını kullandığını belirledi. Toplanan bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, şahsın içinde bulunduğu minibüsü dron ile takibe aldı. Yol kenarında tedbir alarak barikat kuran ekipler, minibüse operasyon yaptı. Durdurulan araç içerisinde 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

İHA