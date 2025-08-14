23 yaşındaki genç evde ölü bulundu; yakıları sinir krizi geçirdi

  1. Anasayfa
İstanbul Şişli'de bir dairede yaşayan 23 yaşındaki genç, kanepenin üstünde yarı çıplak yatar halde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede evde uyuşturucu madde bulundu.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2'nci katında tek başına yaşayan Y.E.Ç.’dan halası A.Ç. (54) bir süre haber alamadı. Eve giden hala içeriye giremedi. Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Daireye giren ekipler, Ç.’yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Ç.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE UYUŞTURUCU HAPLAR BULUNDU

Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu.Diğer yandan Y.E.Ç.’nın kollarında morluk izleri de tespit edildi. Çalışmaların ardından Y.E.Ç.’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'BENİ DE GÖTÜR'

Cenazenin daireden çıkarıldığı sırada Ç.’nın halası sinir krizi geçirdi. Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti. Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı. Acılı kadın "Bana böyle mi yapacaktın. Beni de götür yanına. Bir dakika göreyim. Yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım" sözleriyle bağırarak ağladı.

DHA

