Ebru Şallı'ya çıplak fotoğraf şoku
Ebru Şallı'ya çıplak fotoğraf şoku
15-16 Temmuz'da ücretsiz ulaşım müjdesi
15-16 Temmuz'da ücretsiz ulaşım müjdesi
Dünya şokta ! Londra'nın tam 4 katı büyüklüğünde...
Dünya şokta ! Londra'nın tam 4 katı büyüklüğünde...
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son zamanların en büyük operasyonu: 29 ilde 233 gözaltı
Son zamanların en büyük operasyonu: 29 ilde 233 gözaltı
Katar Ekonomi Bakanı'ndan müjdeli açıklama
Katar Ekonomi Bakanı'ndan müjdeli açıklama
OHAL Komisyonu göreve başlıyor ! Resmi Gazete'de yayımlandı
OHAL Komisyonu göreve başlıyor ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Şişman çift ilişkiye girebilmek için bunu yaptı...
Şişman çift ilişkiye girebilmek için bunu yaptı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Temmuz 2017 17:04

239 kişilik yeni FETÖ iddianamesi hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

239 kişilik yeni FETÖ iddianamesi hazır
A+ A-

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilere,  "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya  görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne  üye olmak", "terör amacıyla askeri komutanlıkların gasbedilmesi", "terör amacıyla  cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"  suçlamaları yöneltildi.

İddianamedeki şüpheliler arasında eski tuğgeneral ve KHO Dekanı Kerim  Acar ile eski albay ve KHO Kurmay Başkanı İlhami Polat da bulunuyor.

Olay tarihinde KHO Komutanı olan Tümgeneral İzzet Çetingöz ise  şikayetçiler arasında yer alıyor.

Darbe girişimi gecesi KHO'daki personelin 3 ayrı grupta olduğu  tespitine yer verilen iddianamede, ilk grubun günlük mesaiyi terk etmeyenler,  ikinci grubun mesaiyi terk eden ancak Tabur Komutanı Kurmay Binbaşı Hasan Hüseyin  Eçik'in talimatıyla kışlaya gelen ve nizamiyede görevlendirilenler, üçüncü grubun  ise eylemlerin başlaması üzerine okula çağrılan öğrenci adayı, dekanlık ve  Savunma Bilimleri Enstitüsü (SAVBEN) personelinden oluştuğu kaydedildi.

İddianamede, birinci grubun, darbe girişiminde aktif rol oynayan  çekirdek personel olduğu, okul komutanını etkisiz hale getirerek, onun adına  emirlerle çalışanları planlanan faaliyetlere sevk ettiği belirtildi.

İkinci grubun nizamiyede görev alarak KHO'ya dışarıdan gelebilecek ve  nakilleri engelleyebilecek halka ve darbe karşıtı kolluk kuvvetlerine karşı sabah  saatlerine kadar silahlı ve mühimmatlı şekilde nöbet tuttuğu aktarılan  iddianamede, üçüncü grubun, okul içerisindeki eylemleri organize eden İlhami  Polat ve Kerim Acar'ın talimatı üzerine silah aldıkları, darbeyi yöneten grubun  talimatları doğrultusunda kendilerine verilecek görevleri bekledikleri anlatıldı.

İddianamede bu grubun, okulun güvenliğini sağlama görevinin  bulunmadığına dikkati çekildi.

Önceden planlanarak, girişim gecesi 21.50'den itibaren okul komutanı  Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün zorla alıkonulduğu, okulun sevk ve idaresinin zorla  ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, bu saatten itibaren şüphelilerden  İlhami Polat'ın yönlendirmeleriyle olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle KHO  Dekanı olan şüpheli Kerim Acar'ın okul komutanı rolünü üstlendiği bildirildi.

İddianamede, "Acar, Polat'ın yetkisiz ve kanunsuz emirlerine müdahale  etmeyerek ve Polat tarafından verilen emirler esnasında yanında bulunmak  suretiyle faaliyetlerin içerisinde yer almış ve Polat ile fikir ve eylem birliği  içinde hareket etmiştir." ifadesi yer aldı.

İddianamede olay gecesi KHO'daki tüm faaliyetlerde lider rolü oynayan  kişinin Polat olduğu, Acar'ın ise "olayda etkin olmayan pasif lider rolü  üstlendiği" vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, KHO iddianamesinin,  Ankara'da darbe girişimindeki faaliyetlerle ilgili çok sayıda şüphelisi bulunan  son iddianame olduğunu belirterek, bundan sonra teşebbüse ilişkin az şüphelisi  olan iddianameler düzenleyebileceklerini kaydetti.

AA

darbe , 15 Temmuz , FETÖ , Kara Harp Okulu , iddianame , Başsavcılık , Ankara , darbe girişimi