25 günlük bebeğini sobada yakarak öldüren cani anne tutuklandı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne 2 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ın Çandır ilçesi B.kışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi Fatma B. (25), komşularına 1 aylık oğlu Erol'u sobaya atarak yaktığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE, BABA VE BABAANNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma ekipleri Fatma B.'ü, baba Hakan B.'ü ve babaanneyi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evde araştırma yaptı. Fatma B.'ün, 2 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunduğu öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne Fatma B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba Hakan B. adli kontrol şartıyla, üvey babaanne ise serbest bırakıldı.

TALİHSİZ BEBEĞİ KÖY MUHTARI DEFNETTİ

Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden babaannesinin yanına B. kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi. Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.