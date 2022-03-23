3 kişi hayatını kaybetmişti: Eğlence merkezi cinayetinde kan donduran detaylar

Konya'da bir eğlence merkezinde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıktı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Konya Karakaya Mahallesi, Konya Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Burada karşılaşan 2 grup, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartıştı. Daha sonra mekandan çıkan 2 grup, tartışmalarını dışarıda sürdürdü. Çıkan silahlı kavgada Şakir Öcal, Kerim T., Musa A., Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

'TÜM YARALILARI BIRAK, BABAMLA İLGİLEN'

Olayın ardından babası Kerim T.'ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin T., önce babasını vuran Şakir Öcal'ı öldürdü, ardından havaya ateş açtı. Bir doktorun başına da silah dayayan Nurettin T. "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek tehdit etti. Polisin müdahalesi ile doktor kurtarılırken, silahlı saldırgan gözaltına aldı. Diğer yandan silahlı kavgada yaralanan Kerim T. ile Musa A., sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş ve dolu kovan da ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.