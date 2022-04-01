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3 yaşındaki Enes'ten kahreden haber: Geriye sadece oyuncakları kaldı

3 yaşındaki Enes'ten kahreden haber: Geriye sadece oyuncakları kaldı

Mersin'de evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Enes Güler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdemli ilçesi Yarenler Mahallesi'nde balıkçılık yapan Orhan G.'e ait tek katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden Elif G. dışarı çıkıp yardım istedi, ardından da oğlu Enes'i kurtarmak için içeri girdi. Ancak Elif G. başarılı olamadı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Enes G. itfaiye ekipleri tarafından baygın olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekibi tarafından yapılan G., kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes G.'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Enes'in babası Orhan ile annesi Elif G.'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Enes'ten geriye, dama uzanan merdivenin basamaklarında oyuncakları kaldı. 

Etiketler enes ölüm yangın
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