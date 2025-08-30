30 kez şikayet etmiş... Kızıyla boşanma aşamasındaki damadına kurşun yağdırdı!

Aksaray'da bir kişi kızıyla boşanma aşamasında olan damadını 11 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından katil zanlısının damadı hakkında 30 kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. U.D., 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Y.A.'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası U.D. ile kayınpederi Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., U.D.'e tabancayla 11 el ateş etti.

U.D., kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Y.A.'ı gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde U.D.’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Y.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Y.A.'ın, bugüne kadar damadı U.D. hakkında kendisine hakaret edip tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayette bulunduğu belirtildi. (DHA)

DHA