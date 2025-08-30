  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 kez şikayet etmiş... Kızıyla boşanma aşamasındaki damadına kurşun yağdırdı!

30 kez şikayet etmiş... Kızıyla boşanma aşamasındaki damadına kurşun yağdırdı!

30 kez şikayet etmiş... Kızıyla boşanma aşamasındaki damadına kurşun yağdırdı!
Güncelleme:

Aksaray'da bir kişi kızıyla boşanma aşamasında olan damadını 11 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından katil zanlısının damadı hakkında 30 kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. U.D., 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Y.A.'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası U.D. ile kayınpederi Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., U.D.'e tabancayla 11 el ateş etti.

U.D., kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Y.A.'ı gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde U.D.’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Y.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Y.A.'ın, bugüne kadar damadı U.D. hakkında kendisine hakaret edip tehditte bulunduğu gerekçesiyle 30 kez şikayette bulunduğu belirtildi. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler aksaray damat kayınpeder boşanma boşanma aşaması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Sergen Yalçın gelir gelmez neşteri vurdu: O isimler kadro dışı! Sergen Yalçın gelir gelmez neşteri vurdu: O isimler kadro dışı! CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade
İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Bankaların maaş promosyonu yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Bankaların maaş promosyonu yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi