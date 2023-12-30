37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında
Türkiye yeni güne de dev bir operasyonla başladı. 37 İlde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-38 operasyonlarında 189 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 İlde terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-38 operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il il kaç şüphelinin yakalandığını ve operasyonun görüntülerini paylaşan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"MÜCADELEYE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"
- Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.
3️⃣7️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahıs yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası,… pic.twitter.com/4hsQsI7zfc
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