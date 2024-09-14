4 FETÖ'cü Yunanistan sınırında yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişinin sınır hattında yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uzunköprü/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." denildi.
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