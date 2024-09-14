4 FETÖ'cü Yunanistan sınırında yakalandı

Narin'in babası şüphelendiği kişiyi açıkladı: ''80 bin TL için yapmış olabilir''

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin her vücudunda çok sayıda diş izleri çıktı

İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor