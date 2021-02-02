4 genç ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde, önceki akşam Ümit Z.'nin (20) boynu kırılarak, Serkan Z. (23), Neşet D. (24) ve Muharrem Z.'nin (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu olayın sır perdesi aralandı.

HER ŞEY BAĞ EVİNDEKi EĞLENCE İLE BAŞLADI

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Jandarma ekiplerinin son dakika tespitlerine göre gençler, Amasya'ya askere gidecek bir arkadaşları için, Cumartesi günü, kalabalık bir grup halinde, Muharrem Z.'nin zeytin tüccarı olan babası Suat Z.'ye (47) ait bağ evinde toplanarak eğlence düzenledi.

BİR ARKADAŞLARININ BOYNU KIRILIP ÖLÜNCE...

Pazar günü bir kısmı ayrılırken Alaşehir'den gelen Neşet D., Serkan Z. ve Ümit Z., 1 Şubat'ta dünyaya gelen Neşet D.'nin doğum gününü kutlamak için, Muharrem Z.'ye misafir olarak kaldı. Ancak Pazar günü, Ümit Z. henüz belirlenemeyen bir nedenle boynu kırılarak öldü.

TOPLU İNTİHAR KARARI

Cesedi otomobile koyan 3 arkadaşı, bağ evinde bulunan Suat Z.'ye ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak, 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkiine gitti.

CESEDİ OTOMOBİLDEN İNDİRİP YAN YANA GEÇTİLER...

Ümit Z.'nin cesedini otomobilden indiren 3 arkadaş, toplu intihara karar verdi. Ardından da sırayla tüfeği alıp intihar etti. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu ve bitişik nizam ateş ettikleri belirlendi. Gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları araştırılırken, boynu kırık halde bulunan ve vücudunda herhangi bir yara ya da kesik izi bulunmayan Ümit Z.'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

4 gencin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu. Gençlerden Muharrem Z.'nin bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Z.'nin yeğeni olduğu, Neşet D.'nin kuaförlük, Serkan Z.'nin ise elektronik eşya tamirciliği yaptığı öğrenildi.

İzmir'de yapılan otopsinin ardından, Serkan Z. ve amcasının oğlu Ümit Z. ile Neşet D. Alaşehir'de, Muharrem Z. ise Ahmetli'nin Kestelli Mahallesinde toprağa verildi.

4 gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor!