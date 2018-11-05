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  4. 05 Kasım 2018 14:08

4. kattan çarşafla inerken ölmüştü ! Acı gerçek ortaya çıktı

Yalova’da 4. kattaki evinin balkonundan çarşafla aşağı inmeye çalışırken ölen kadının, madde bağımlısı olduğu için ailesi tarafından odaya kilitlendiği iddia edildi.

4. kattan çarşafla inerken ölmüştü ! Acı gerçek ortaya çıktı
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Yalova'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan çarşaf sarkıtıp aşağıya inmeye çalışırken düşüp ölen kadının madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edildi. Kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp morguna getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden D.K. (42) isimli kadın evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı. D.K.’nin balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu esnada kadın dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine kadının cesedi önce Yalova Devlet Hastanesi morguna ardından detaylı otopsi için Bursa'daki Adli Tıbba gönderildi.

AİLESİ ODAYA KİLİTLEMİŞ

Öte yandan, D.K.'nın balkondan çarşaf sarkıtarak aşağıya inmesinin nedeni de ortaya çıktı. Yalova'daki bir elyaf fabrikasında insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen D.K.'nin madde ve alkol kullandığı, ailesi tarafından gece dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edildi. Annesi ile birlikte yaşadığı belirtilen kadının 4 ayrı çarşafı birbirine bağlayıp kilitli tutulduğu odanın balkonundan aşağıya inmeye çalıştığı sırada çarşaflardan ikisinin düğümünün açıldığı ve yere düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA

yalova
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