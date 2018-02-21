4 kişiyi nasıl öldürdüğünü anlattı !

Katil zanlısı Ali S. ifadesinde Gülşen Ç.'yi daha önce kaçırmak istediğini ancak kendisiyle gelmediğini, evden kaçarken komşuların kendisine ateş ettiğini ve kendisinin de buna karşılık verdiğini anlattı. Ali S., neden sosyal medyadan canlı yayın yaptığını ise açıklayamadı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine gre, Ali S., zorunlu atanan müdafii Dilek Çağan eşliğinde verdiği ifadesinde şunları söyledi:

'Gülşen Ç. ile yaklaşık iki yıllık bir gönül ilişkimiz vardı. Annesi evlenmemize izin vermedi. Kendisini istememize rağmen ailesi bu ilişkiye onay vermedi. 2017'nin Mayıs ayı içerisinde Gülşen'i kaçırmak istedim ama benimle gelmek istemedi. Bu olayla ilgili de Jandarma'ya intikal eden bir durum oldu. O tarihten itibaren Gülşen ile hiç görüşmedim. Aradan uzun bir zaman sonra annesini aradım. Birbirimizi sevdiğimizi ve evlenmek istediğimizi, Gülşen'i istemek için geleceğimizi belirttim. Kendisi bunu kabul etmedi. Tartıştık. O esnada kendisini vurmuş bulundum. Kardeşi Tuncay ve Yasin Ç.'yi vurmak istememiştim. Bir anda silahım ateş aldı. Gülşen'i nasıl vurduğumu da hatırlamıyorum. Kaçmak için çıkarken evlerinin altındaki bir evden silah sesi duydum. O tarafa doğru da istemsiz bir şekilde ateş ettim. Sonra merdiven çıkarak evin giriş kapısındaki camlarını kırdım. Gülşen'in yaralı ve çığlık attığını duydum. Gerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Facebook'tan neden yayın yaptığımı bilmiyorum, videoyu nasıl çektiğimi de hatırlamıyorum. Olayın vehametiyle hareket etmiş olabilirim. Gülşen'i de nasıl ve neden vurduğumu hatırlamıyorum. Kaçtıktan sonra Havran merkeze indim. Jandarma'yı aradım ve teslim olmak istediğimi söyledim. Gelip beni aldılar. Pişmanım.'

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