5 aydır kayıp olarak aranıyordu; sır çözüldü!

İstanbul'da 5 ay önce kaybolan Sedat Ö.'nün öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak Ö.'nün kuzeni ile 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt'ta 18 Eylül Pazar günü meydana geldi. 46 yaşındaki Sedat Ö.'den 2 aydır haber alamayan anne Gülpare Ö. polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sedat Ö.'yü bulmak için çalışma başlattı. Ö.'nün çevresindeki kişilerden başlanarak yapılan araştırmada en son kuzeni Kubilay G. ile görüştüğü belirlendi. Kubilay G.'nin kuzenini darbettiği tespit edildi. Sedat Ö.'nün ölmüş olabileceği nedeniyle konuyu cinayet büro amirliği ekipleri devraldı. Ekipler, gelen bir ihbarla Kubilay G.'nin kız kardeşi Gülşah G.'nin eczaneden yara ve şişlik ilacı istediğini belirledi. Kubilay G.'nin teknik ve fiziki takibi neticesinde en son araçla Arnavutköy'de boş bir alana gittiği tespit edildi. Polis ekipleri, cesedin buraya gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine boş alanı iz takip ve kadavra köpekleri ile inceledi. 3 Şubat Cuma günü yapılan aramada Sedat Ö.'nün cesedi bulundu.

Polis ekiplerinin cesedi arama çalışmaları kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin boş alanda cesedi bulduğu anlar yer alıyor.

Cesedin bulunması üzerine cinayet şüphelisi Kubilay G., karısı Melike G., kız kardeşi Gülşah G. ile abisi Kürşad G. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde cinayet işlemediğini söyleyen Kubilay G. ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA