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  4. 20 Kasım 2020 09:38

5 ilde terör operasyonu: 101 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda aralarından avukatların da olduğu 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ilde terör operasyonu: 101 gözaltı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce PKK içerisindeki bir yapılanma olduğu belirtilen ve örgütün sözde 'yasama' organı olduğu ifade edilen DTK yapılanmasında yer aldıkları saptanan çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

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