5 yaşında çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis

Olay, geçen yıl 29 Ekim günü, Tarabzon'da meydana geldi. Belediyede temizlik görevlisi olan Mesut T., cadde üzerinde tek başına oyun oynayan Afgan uyruklu kız çocuğuna tacizde bulundu.

Yaslandığı atölyenin arka kapısından çıkan kişiyi fark eden Mesut T., bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın iş akdi ise belediye tarafından feshedildi.

İYİ HAL UYGULANMADI, 18 YILA MAHKUM EDİLDİ

Tutuklu sanık Mesut T. hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan dava açıldı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Mesut T., önceki savunmalarında olduğu gibi suçsuz olduğunu savundu, tahliye talebinde bulundu.

Talebi reddeden mahkeme, iyi hal hükümlerini uygulamadığı sanığa 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi.



