  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 6 katlı binanın tepesine çıkıp intihar etmek istedi, çevredekiler film gibi izledi

6 katlı binanın tepesine çıkıp intihar etmek istedi, çevredekiler film gibi izledi

6 katlı binanın tepesine çıkıp intihar etmek istedi, çevredekiler film gibi izledi
Güncelleme:

Bursa'da eşiyle sorunları olduğu iddia edilen kişi, çıktığı 6 katlı binanın tepesinden 3 saat sonra ikna yoluyla indirildi.

Olay,  Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar eski vergi dairesi olarak kullanılan binanın en üst katında bir kişinin olduğunu ve intihar edebileceğini düşünerek durumu polis, sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın en üst katına çıkan kişinin M.A. olduğunu ve eşiyle sorunları olduğunu, bu sebeple de eşi ve çocuğunun sevgi evlerinde olduğunu öğrendi. Müzakereci ve polis ekipleri M.A.’yı yaklaşık 3 saat boyunca ikna etmeye çalışırken, olay yerine eşi ve bebeğinin gelmesiyle şahıs sonunda ikna oldu. 

Polisler tarafından güvenli şekilde binadan indirilen M.A., ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, çevrede bulunan yüzlerce vatandaş ise 3 saat boyunca bekleyerek olan biteni film gibi izledi.

Etiketler intihar 6 kat bina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Türkiye Tek Yürek kampanyası denetim dışı bırakıldı
İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu
İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!''
Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı
ABD enflasyonu altın ve Bitcoin'i ateşledi
Bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu
TOGG'un fiyatıyla birlikte en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu
Üniversitede şoförlük yapıyordu; akademisyen oldu
Peugeot'un merakla beklenen ''fastback''i iddialı fiyatıyla Türkiye'de!