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6 Şubat anmasına bu sloganlar sonrası polis müdahalesi: Gözaltılar var

6 Şubat anmasına bu sloganlar sonrası polis müdahalesi: Gözaltılar var
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İstanbul Beşiktaş'ta asrın felaketinin yıl dönümünde düzenlenen basın açıklamasının ardından polis anmayı düzenleyenlere müdahale etti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası  (İTO) 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta bir basın açıklaması düzenledi.

Buluşmada, "Yüz binlerin katili saray rejimi", "Kahrolsun enkaz düzeniniz", “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı.

"Gün gelecek, devran gelecek AKP halka hesap verecek" "AKP'den hesabı emekçiler soracak" sloganları atıldığı etkinlikte "6 Şubat depremini unutmadık" yazılı pankart açıldı.

 Polis atılan sloganların ardından "Attığınız slogan hukuksuzdur" diyerek grubun dağılması için anons yaptı.

Polis ekipleri, Beşiktaş İskelesi'nde eylemcilere müdahale etti. Müdahale sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

 

Etiketler 6 şubat 6 şubat anması asrın felaketi polis gözaltı
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