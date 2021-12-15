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6,5 aylık hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti

6,5 aylık hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa'da koronavirüs tedavisi gören 6,5 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

Mudanya ilçesinde yaşayan Özge İ., yaklaşık bir ay önce COVID-19'a yakalandı.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İ.'ın oğlu Burak İ.ile 4 yıldır evli olan bir çocuk annesi genç kadın, durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rapor: COVID-19 ölü doğum riskini artırdı

Hastanede entübe edilen Özge İ.'ın bebeği yaklaşık 10 gün önce operasyonla alındı.

Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayan genç kadının cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Mürsel Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde kuvözde tedavisi süren bebeğin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler koronavirüs hamile kadın 6 5 aylık hamile kadın 6 5 aylık hamile hamile
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