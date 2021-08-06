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7 kişinin katili tutuklandı

7 kişinin katili tutuklandı

Konya'da husumetli olduğu aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet A., tutuklandı.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel D.'nin cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Katil zanlısı Mehmet A., dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.

7 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: ''Oraya ikna etmek için gittim''7 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: ''Oraya ikna etmek için gittim''3. Sayfa

 

Etiketler konya katliam tutuklamaa
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