9 aylık hamile, hemşirenin sır ölümü

Karaman'da doğuma 15 gün kala evinde bilinci kapalı halde bulunan ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen genç hemşire hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karaman'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen M.E.K, 9 aylık hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç K.’ı bilinci kapalı halde buldu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekini sevk edildi. Genç kadın, ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç hemşire hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı. Doğumuna 15 gün kaldığı ve tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen genç kadının, Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçtiğimiz ay da doğum iznine ayrıldığı öğrenildi.

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.