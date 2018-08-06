9 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu

Olay, Kozcağız beldesinin içinden geçen ırmakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Tolga Ateş, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardım istemesiyle olay yerine gelen çevredekiler, yaklaşık 10 dakikadır suyun içinde olan çocuğu aramaya başladı. Aramaların sonuç vermesi üzerine sudan çıkartılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan çocuğun yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.