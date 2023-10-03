Acı haber Bitlis'ten geldi! Bir evladımız kazara şehit oldu

Bitlis'te görev yapan bir polis memuru görev sırasında silah kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru E.K., görev yaptığı şubede, silah kazası sonucu yaralandı. Ağır yaralanan E.K., ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. E.K., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Polis memuru E.K., 02.10.2023 günü görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit polis memuru E.K.’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Evli ve 1 çoçuk babası olan polis memuru E.K., bugün Bitlis Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenecek olan törenn ardından memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Ortabahçe köyüne uğurlanacak.