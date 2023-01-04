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Acı haber Konya'dan geldi: 2 evladımız şehit düştü

Acı haber Konya'dan geldi: 2 evladımız şehit düştü
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Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler şehit yaralı sis kaza trafik kazası asker
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