Acı haberi Erdoğan Cuma çıkışı verdi: Şehit sayımız 3'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, tüm hızıyla devam eden Pençe-Kilit operasyonunda bir evladımızın daha şehit düştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Harekatı'na değinen Erdoğan operasyonda bir askerin daha şehit olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca "Terör örgütü can çekişiyor" dedi.

Dün "Kandil diye bir yer kalmayacak" diyen Erdoğan; 3 şehidimizin olduğunu, 45 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den de gelen talimatla yakın yıkın gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti içerisindeler. Şuan itibarıyla biliyorsunuz Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Malesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu. Fakat tüm mağaralara inlere girmeye devam ediliyor.

Bütün teknolojik imkanlarla füzelerimiz, kasırgalarımız bunlarla beraber harekat devam ediyor. Bu tabi sonuna kadar temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ukrayna-Rusya görüşmeleri

Sonuçlar olumlu, fakat tabi tam istediğimiz gibi değil fakat daha iyi olacak, ümitsiz değiliz. Bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibat kuracaklar. Sayın Putin ve Zelenskiy ilede bugün yarın tekrar bir görüşm yapmayı planladık. Bu görüşmeyle de birlikte İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Temenni ederim ki bu davetimize icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbulumuzda gerçekleştiririz.

Pençe-Kilit harekatı

Operasyonda şu anda Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler ediyorlar. Tabi bu inlerde mağaralarda yani bir çok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay iş değil mağaralara inlere giriyorsunuz. Çok daha hassas dikkatli olmanız gerekiyor. Oralarda bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Bu konuda da gerek komuta kademesi gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu, temizlik harekatını devam ettiriyorlar. Taviz vermeden en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ancak neticesi milletimiz, devletimiz, vatanımız için hayırlı olacak.