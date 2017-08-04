Ada vapurunda simitçi çocuğa dayak

İstanbul Ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde darp edildi. İBB'den konuyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama geldi. Açıklamada, "Olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırılması sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



CHP'li Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter'dan Burgazada’dan Heybeliada’ya giden vapurda simit satan 16 yaşında bir çocuğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri tarafından darp edildiğini yazdı.

Adıgüzel, "Vapurlarda simit satarak harçlığını çıkaran 16 yaşındaki Ali kardeşimiz makine dairesine indirilerek İBB güvenlikleri tarafından darp edildi" diye yazdı.

İŞ SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRILDI

İBB Beyaz Masa tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilirken, olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.