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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var

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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi.

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı M.S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA

Etiketler adana adna büyükşehir belediyesi operasyon gözaltı
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