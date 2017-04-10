Adana'da iki kadın öldürüldü

Adana'da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Boş bir araziden gelen silah sesleri sonrası panik olan vatandaş polise haber verdi. Polis arazide iki kadının cesetleriyle karşılaştı.



Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 999. Sokak’ta bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, kocası cezaevinde olan S.B.’nin kaynı D.B., yengesi S.B. ve arkadaşı Z.S.’nin fuhuş yaptığını öğrenince Cumhuriyet Mahallesi’ne gelerek iki kadını zorla götürdü. Yengesini ve arkadaşını boş bir araziye götüren D.B., av tüfeği ile ikisini de başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurdu.

Vatandaşlar, silah sesleri üzerine polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen iki kadın da kurtarılamadı. D.B. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.









