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Adana'da kanlı pusu! Evinin önünde öldürüldü

Adana'da kanlı pusu! Evinin önünde öldürüldü
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne park ettiği otomobilinden inen T.R. (44), kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen R., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dışarı çıkan ve R.'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R.'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen R.'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

DHA

Etiketler adana silahlı saldırı
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