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Adana'daki silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

Adana'daki silahlı kavga kamerada: 3 yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde H.Y. ve seyir halindeki iki motosiklette bulunan husumetlileri M.G. ve A.P. arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde H.Y., seyir halindeki iki motosiklette bulunan husumetlileri M.G. ve A.P.'ye tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırının ardından çıkan arbede M.G., A.P. ve H.Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. 

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aytemuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının kullandığı seyir halindeki otomobilde bulunan H.Y., Emin Civelek Bulvarı Ceyhan Sebze Hali yakınlarındayken, dün kavga ettiği M.G. ve A.P.'nin, iki motosiklette bulvarda ilerlediğini gördü. Seyir halindeki otomobilin durmasının ardından araçtan inen H.Y., belinden çıkardığı tabancayla önce A.P.'ye ardından M.G.'ye ateş etti. Karnından yaralanan A.P., kaçmaya çalıştığı sırada yere yığılırken, Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. ise H.Y.'ye saldırıp, boğuşma sonucu elindeki tabancayı aldı. Hızla koşup, otomobile binen H.Y., M.G.'nin silahla açtığı ateşe sonucu bacaklarından yaralandı. Olay anları, yol üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayda yaralanan M.G. ve A.P., ambulanslarla, H.Y. ise arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan A.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler silah adana kavga
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