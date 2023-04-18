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Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü

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Adıyaman'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Yeni Mahalle’de bulunan ve ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı kararlaştırıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından ekiplerin iş makinesiyle yıkımını gerçekleştirdiği bina, aniden çöktü. Çevrede korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

DHA

Etiketler adıyaman deprem ağır hasarlı bina
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