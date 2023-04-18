Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü

Adıyaman'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Yeni Mahalle’de bulunan ve ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı kararlaştırıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından ekiplerin iş makinesiyle yıkımını gerçekleştirdiği bina, aniden çöktü. Çevrede korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA