Adıyaman'da dehşete düşüren olay! 3 çocuk annesi kendisini ağaca astı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 3 çocuk annesi Hamide G. (50), evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak intihar etti.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Hamide G., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı. Eve gelen yakınları, Hamide G.’yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Yapılan incelemenin ardından Hamide G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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