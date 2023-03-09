Adıyaman'da korkutan deprem
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü.
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