Adliyede mübaşire kafa attı !

Bursa Adliyesi'nde mahkeme saatini bekleyen Muhammet Raşit P. (20), babasının kendilerini bir an önce duruşmaya alması için konuştuğu mübaşir Bedir Yıldız'a (42) saldırdı. Gencin kafa attığı Yıldız, hastaneye kaldırılırken, Muhammet Raşit P. ise olay yerinden kaçtı.



Olay, sabah saatlerinde, Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Gürsu PTT'de sıra beklerken, kuyruktaki birine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'hakaret' suçundan 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muhammet Raşit P., babası Mahmut P. (48) ile duruşma için adliyeye geldi. Duruşma saati geçince gencin babası, mübaşir Bedir Yıldız ile konuşmak üzere yanına gitti. Mahmut P., mübaşire, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip, duruşma için kendilerinin bir an önce içeri alınmasını istedi. Bu sırada hareketlenen Muhammet Raşit P., birden araya girip, mübaşir Bedir Yıldız'a saldırdı. Yıldız'a kafa atan Muhammet Deşit P., olay yerinden kaçtı. Sağ gözünün altından yaralanan Yıldız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedir Yıldız, adliye polisine gidip, şikayetçi olurken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, kaçan Muhammet Raşit P.'yi arıyor.