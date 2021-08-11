Afyonkarahisar'da aile katliamı: 4 ölü

Afyonkarahisar'da eşiyle boşanma aşamasında olan polis memuru, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti.

Afyonkarahisar merkezde akşam saatlerinde yaşanan olayda polis memuru Atilla A., boşanma aşamasındaki eşi Gönül A.'nın ailesinin evine gitti. Burada konuşmaya başlayan taraflar arasında daha sonra gerginlik çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesinin ardından belindeki silahı çıkaran polis memuru, eşi Gönül A. ve kayınvalidesi Kadriye A.'yı öldürdü. Kayınpederi Nuray A.'yı da sokakta öldüren polis memuru, ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından da aynı silahla intihar etti.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ EVDE VURDU

Polis memuru Atilla A., babasının evine yerleşen eşi ile konuşmak için kayınpederinin Örnekevleri Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki evine geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu polis memuru, üzerindeki silahla eşi ve kayınvalidesini vurdu.

SOKAKTA KARŞILAŞTIĞI KAYINPEDERİNİ DE ÖLDÜRDÜ

İki çocuğunu da alarak evden çıkan polis memuru, sokakta karşılaştığı kayınpederini de silahla vurdu. Polis memuru, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında görünce aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.

ÇOCUKLAR, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun, eşinin ve kayınpederinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan polis memurunun kayınvalidesi de kurtarılamadı. Çiftinin çocukları emniyete götürüldü.