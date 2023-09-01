Ağabeyinin katilini öldürmüştü; intikam saldırısı kamerada

Bursa'da, ağabeyi U.E.'nin (41) katili E.A.'yı (41) öldüren O.E.'nin (40) saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, 26 Nisan'da meydana geldi. E.A., kendisine 50 bin lira borcu olan U.E. ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. E.A., belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen U.E.'i bıçakladı. U.E. kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi O.E., yere düşen tabancayı alıp, E.A.'yı bacaklarından vurdu. U.E., hayatını kaybetti, taburcu olan E.A. ise gözA.a alındı. E.A. tutuklanırken, O.E. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. İki ay önce sağlık heyetince, kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilen E.A., verilen rapor doğrultusunda denetimli serbestlikten yararlanıp, cezaevinden çıktı. Serbest kalan E.A., 30 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayıp, hayatını kaybetti.







'ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, ATEŞ ETTİM'

Polis, saldırıyı gerçekleştiren O.E.'i gözA.a aldı. E., emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü ağabeyimi öldüren E.A. ile karşılaştık, aramızda tartışma çıktı. Tabancamla ona ateş ettim" dedi.

Öte yandan E.A.'a yönelik silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; O.E.'in koşarak E.A.'ın emlak ofisinin önüne geldiği, ardından A.'a belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ettiği, A.'ın kanlar içerisinde yere düştüğü, saldırgan E.'in yine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.



