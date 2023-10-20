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Ağır hasarlı cami böyle çöktü

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Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde ağır hasarlı caminin yıkım esnasında çöktüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Hassa ilçesinde de ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıkım çalışmaları kapsamında Akbez Merkez Camii de iş makinesiyle yıkıldı. Caminin çökme anı, Muhammet Urhan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, enkaz ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırıldı.

Etiketler hatay deprem ağır hasarlı cami cami çökme anı
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