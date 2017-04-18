  1. 18 Nisan 2017 20:12

Ağrı'da kahreden haber: 1 asker şehit

Ağrı'da teröristlerin tuzakladığı el yapımı bomba infilak etti. Patlamada 1 askerimiz şehit oldu.

Ağrı'da kahreden haber: 1 asker şehit
A+ A-

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürbulak mevkisi Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Düşen helikopterin enkazından ilk görüntülerDüşen helikopterin enkazından ilk görüntüler

 Olayda, yolda mayın arama faaliyeti yürüten bir asker ağır yaralandı.

Yaralı asker, kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit oldu.

Bu helikopter 12 vatan evladına mezar oldu Bu helikopter 12 vatan evladına mezar oldu

 

şehit , saldırı , patlama , ağrı