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AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi

AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir programa giderken trafik kazası geçirdi.

AK Partili Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu 4 kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu. Otoyolun Susurluk mevkiinde seyreden Ö. A. idaresindeki 09 HB 313 plakalı otomobil, su birikintisine girmesi sonucu aynı yöne giden A. K.'nın kullandığı 35 SS 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Gönen ilçesindeki seçim çalışması programı için yola çıkan milletvekili Canbey'in de bulunduğu Mahmut Ala yönetimindeki  otomobil ise bu kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşırken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. 

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Kazayı yara almadan atlatan Canbey, şoförü Ala ve ekibinden diğer 2 kişi, tedbir maksatlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. 

İHA

Etiketler ak parti mustafa canbey trafik kazası
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