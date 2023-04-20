AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı.

12 EL ATEŞ EDİLDİ



AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi.

Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, saldırı anı kamerada yansıdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını belirtti. Kandemir, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.